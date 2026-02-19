体操女子ロンドン五輪日本代表の田中理恵さんが１７日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」に出演。２児のママとして“アスリート流”の教育方針を披露し、「説得力が！」「染みるわ〜！」などとスタジオから称賛の声が上がった。

この日は、ともに小学生の子どもを持つタレントの大沢あかね、フリーアナウンサーの吉田明世とともにゲストで登場。今年４月に長女が小学生となるＭＣの横澤夏子が“小学生ママデビュー”するにあたって心得を伝授した。

田中さんは２０１７年に一般男性と結婚。２０１８年に第１子となる女児を、２３年に第２子長男を出産した２児のママ。「私はアスリートとして生きてきたので、人生、準備で全てが決まります。結果は後からついてくる」と言い切ると、横澤が「説得力が！」、ＭＣの藤本美貴も「染みるわ〜。ホント染みる！」と納得の表情を見せた。

田中さんは「一緒にやりますけど、できるだけ助けないように。『ランドセルの中は全部揃いましたか？』って、大事なことは全部敬語で言うように。徹底して聞いてくれよ、っていう思いで、使い分けてます。『聞いていますか？』」と明かした。

質問口調を使うことに「自分で考えさせる。体操人生で、スゴい自分で考えて、『次の技はこうだ！』とか、常に頭で考えていたので。そのやり方で、常に会話をして『次は何の行動にしますか？』みたいな。『着替えますか？』みたいな感じで」とアスリートとして培った経験を子育てに生かしていると告白した。

ただし、テストの結果についてはこだわらないと明言。「私は絶対、点数では怒りません。『何点でもいいよ。でも、準備をしてください』。明日テストがあるよって言われたら、その漢字の、１から１０まで書くのかっていうのを、『前の日にやるかやらないかで明日変わるよ』って。当日緊張して書けなかったは、『全然オッケーじゃん。前の日、勉強したんだから頭に入ってるよ』みたいな」と結果よりも“準備”の大切さを強調。横澤は「もうプロフェッショナルというか、やっぱりアスリート、すごい！」と感心した。