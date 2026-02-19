NHK「おかあさんといっしょ」の第16代「うたのおねえさん」を務めた歌手の神崎ゆう子（59）が19日、インスタグラムを更新。大ヒットドラマの女優をまねた髪形でクレームを受けた過去を明かした。

神崎は「今だから告白します！」と記し、女優の千堂あきほ（56）とスタジオで撮した写真を公開。「90年代、あの大ヒットドラマ『東京ラブストーリー』を観て千堂さんのソバージュヘアに憧れて当時、NHK『おかあさんといっしょ』のうたのおねえさん現役だった私はソバージュにしたのでした」と、当時の千堂のトレードマークでもあったソバージュヘアにまつわるエピソードを書き出した。

「そうしたら・・・『ゆう子お姉さんの髪型が不潔』『こども番組にそぐわない』とクレームの嵐でした」と明かし、「だって千堂さんが素敵だったんだものぉ〜 似合う人と似合わない人がいるのですね（笑）懐かしい楽しい思い出です」と回想。「それにしても千堂さん、サバサバしたとっても素敵な方でした 長くお仕事をさせていただくとこんな素敵な共演に恵まれるのですね うっしっし またご一緒できますように」とつづった。