「上手すぎ!?」向井康二、「ほんとプロ級」なスノボの腕前が話題に！ 「入浴シーンでパニック」の声も
Snow Manの向井康二さんは2月18日、自身のInstagramを更新。スノーボードをする姿を披露し「上手すぎ!?」「ほんとプロ級」といった声が寄せられています。
【動画】向井康二のスノーボードに「ほんとプロ級」の声
ファンからは「上手すぎ!?」「ほんとプロ級」「こんなに滑れたら気持ちいいんだろうなぁー」などの声が。また「お風呂シーン...無料でいいの？」「突然の入浴シーンでパニック」「サービスすぎて倒れる寸前」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんなに滑れたら気持ちいいんだろうなぁー」向井さんは1本の動画を投稿。スノーボードをプレイしていますが、スピードを出しながらもターンやスピンをスムーズにこなしており、かなりの上級者であることがうかがえます。また、動画の最後には入浴シーンも。とても貴重な映像です。
「オリンピックの競技見てる感じ」6〜8日の投稿でも、スノーボードをする姿を動画で公開した向井さん。あまりの上手さにファンからは「オリンピックの競技見てる感じ」「多才でかっこよすぎる」「逆に出来ないことなんてあるんだろうか」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
