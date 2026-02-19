年金月5万円 「清掃のスキマバイトで補っている」62歳ひとり暮らしのリアル
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月12日に回答があった大阪府在住62歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：100万円
現在の預貯金：150万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
「ひと月の支出は約6万円。最低限の生活」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「最低限の生活でかなり切り詰めている状態です。あまりお金のことを気にしないでいいようなゆとりがほしい」と語っています。
ひと月の支出は約「6万円」。年金とアルバイト代を合わせても「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「冷房や暖房を使わず衣服で調節」年金で足りない支出については「スキマバイトアプリのタイミーを活用した仕事」で賄っているという投稿者。
仕事内容は「清掃が多い」そうで、「1回働くごとに3500円くらい」の収入があるといいます。
年金生活においては「あまり冷房や暖房を使わないように衣服で調節している。冬は厚着をしたり、カイロを貼ったりしている」と節約を強く意識しているとのこと。
「物価上昇や消費税が悩ましい」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「少額でもいいのでコツコツ貯金をしておけばよかった。積立貯金の大事さを今になって痛感しています。今の若い人たちにもっとお金のありがたみを分かってほしい」と回答。
今後の生活については「物価上昇や消費税が悩ましい。正直いつになればもっとマシな金額になるのかと思っています。改善に取り組んでくれる政治家がいないように思います」と不満を吐露。
一方で「流れ行く季節を感じる散歩や、放送時間の短い朝ドラを見るのが好きです。自分のためになる自己啓発本を読んで、前向きになるのがうれしい。支えてもらっています」と穏やかな老後の楽しみも教えてくれました。
