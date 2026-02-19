市街地の片側1車線道路で起きた「妨害運転」

静岡県警の公式YouTubeチャンネル「静岡県警察公式チャンネル」で公開された一本の動画が、大きな注目を集めています。

2024年11月に「妨害運転は絶対禁止！」というタイトルで投稿されたこの動画は、同チャンネル内で最多の再生回数を記録しており、その衝撃的な内容が話題を呼んでいます。

【動画】「こわっ…」 これが「高級外車の危険走行」の瞬間です！

動画は、オフィスビルが連なる市街地の片側1車線道路を走行するタクシーのドライブレコーダー映像です。道路には時速30kmの制限を示す標示が見えます。タクシーが平穏に走行していたところ、トラックとすれ違った直後に状況は一変します。画面の右側から、突如として黒い外国製の大型高級セダンが姿を現したのです。

このセダンはタクシーを追い越そうとしますが、道路の状況から一方通行ではなく、これは逆走行為にあたります。タイミングが悪ければ正面衝突にもつながりかねない、極めて無謀な追い越しです。この危険な動きに驚いたタクシーが左にハンドルを切って回避しようとすると、セダンはタクシーの前に強引に割り込み、急ブレーキをかけました。

タクシーが再び右へハンドルを切り、この不穏な動きを避けようと試みますが、セダンもそれに合わせて右に動き、道路の中央で停車して完全にタクシーの進路を塞ぎました。斜めに停車したセダンから、ドライバーがドアを開けたままの状態で猛烈な勢いで降りてきて、タクシーに詰め寄るところで映像は終わっています。

このセダンの一連の行動は、まさに絵に描いたような「あおり運転」、すなわち妨害運転です。妨害運転とは、車間距離を極端に詰めたり、ハイビームを使い続けたり、不必要にクラクションを鳴らし続けるといった行為だけを指すものではありません。今回の映像のように、前方に割り込んで急ブレーキを踏ませる、進路変更が禁止された場所で割り込む、あるいは故意に低速で走行して交通の流れを妨げるといった行為も含まれます。

他のクルマの通行を妨害する目的で交通の危険を生じさせた場合、違反点数25点で免許取り消し（欠格期間2年）となり、加えて3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、著しい危険を生じさせたと判断されれば、違反点数35点で免許取り消し（欠格期間3年）、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、さらに重い罰則が適用されることもあります。これらは交通を妨げるだけでなく、周囲を巻き込む大事故につながる大変危険な行為であり、決して許されるものではありません。

もし、このような妨害運転の被害に遭ってしまったら、まずは冷静になることが最も重要です。安全な場所に停車するなどして退避し、ドアをロックして窓を閉め、速やかに110番通報してください。感情的になってクラクションを鳴らし返したり、怒鳴ったりすると、相手をさらに刺激し、暴行やクルマの破壊といった、より深刻な被害につながる恐れがあります。

一方で、妨害運転は決してあってはならないことですが、自分自身の運転が知らず知らずのうちに他のドライバーの感情を害し、妨害運転を誘発している可能性もゼロではありません。今回の動画でも、妨害運転の一部始終は記録されていますが、その直前のタクシーの運転状況は不明です。もしかすると、タクシーの何気ない行動が、セダンのドライバーの怒りの引き金になった可能性も考えられます。

例えば、不必要なブレーキ操作、ふらついた走行、ウインカーを出さないといった基本的な合図の不履行などが挙げられます。高速道路においては、追い越し車線を走り続ける、後方から速いクルマが来ても道を譲らないといった行為がトラブルの原因になりがちです。その他にも、強引な割り込みや不必要なハイビーム、車間距離の不保持なども、妨害運転を助長する要因となり得ます。

この動画は、妨害運転の悪質さを社会に警鐘を鳴らすと同時に、すべてのドライバーが自身の運転を省みる良い機会を与えてくれます。常に周囲の交通状況に気を配り、譲り合いの精神を持ってハンドルを握ることが、悲惨な事故や不要なトラブルを未然に防ぐための第一歩となるでしょう。

同動画について、ネット上やSNSでは「高級なのはクルマだけで、中身（運転手）は低級」「車は立派でも乗ってる人間がこれでは…」「こういう人間に車を売らないシステムを作ってほしい」といった危険な運転を行ったドライバーへの批判や、「免許取り消しではなく、二度と運転できないように“免許永久剥奪”にすべき」「ナンバーや顔を公開して社会的に制裁を与えるべきだ」など、警察の対応や法的な処罰について強い要望が上がっています。

また、「こんなのが急に前に出てきたら怖すぎる」「プロ（タクシー運転手）だから冷静に対応できたが、一般人ならパニックになって事故になっていたかもしれない」など、被害に遭ったドライバーへの同情や、自分が遭遇した際の恐怖についての意見もありました。

総じて、「あおり運転（妨害運転）は犯罪である」という認識が広まっている一方で、依然としてこうした悪質なドライバーが存在することへの憤りと、現行の罰則では生ぬるいのではないかという厳罰化を求める声が多く寄せられていると言えそうです。