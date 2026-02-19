栗山氏が宮崎合宿を訪問…報道陣に“要求”も

2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の監督を務め世界一に輝いた栗山英樹氏（日本ハムCBO）が19日、宮崎合宿を訪問。取材では報道陣に異例の“お願い”をする場面があった。

2023年大会で監督を務め、ダルビッシュ有投手（パドレス）、大谷翔平投手（現ドジャース）らと共に3大会ぶりの世界一奪還を果たした栗山監督。この日、前回大会で共に戦った牧秀悟内野手（DeNA）、周東佑京外野手（ソフトバンク）、牧原大成内野手（ソフトバンク）とも挨拶をするなどエールを送った。

その後の取材では「連覇します。前回一緒にやったチームメートたちには、先に『連覇おめでとうございます』と言わせてもらった」とらしさあふれるエースを明かした。その上で「『勝ちたい』じゃ勝てないので『勝ちます』って決めて勝負に行くっていうのは原理原則」と理由を明かした。

その後、報道陣に異例のお願いも。「皆さんの熱さが優勝につながりますので。皆さんが気を抜くと良くないので。メディアの皆さん、自分の責任だと思って、ぜひ応援のほどよろしくお願いします」と話した。（Full-Count編集部）