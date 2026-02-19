2月18日夕方、静岡県伊豆市で発生した山林火災は空き家に延焼するなどし、約11時間後の19日午前3時前に消し止められました。けが人はいないということです。

【写真を見る】伊豆市の山林火災 空き家にも延焼 約11時間後に鎮火 付近に火の気なく人的要因による出火も⋯＝静岡

＜竹川知佳記者 18日＞

「伊豆市熊坂の山林火災の現場です。建物が燃えている様子が確認できます。風が強く辺りには火の粉が舞っています」

18日午後4時頃、伊豆市熊坂で発生した山林火災は、かつて旅館だった空き家に延焼するなどして約11時間にわたって燃えて、19日午前3時前に消し止められました。

＜金原一隆記者 19日午前9時半＞

「山林火災があった伊豆市熊坂の現場です。斜面を見ると下草が焼け焦げているのが見えます。隣接する建物も黒く焼け焦げています」警察と消防は、19日9時過ぎから実況見分を行い、出火原因などを調べています。

＜近くの住民＞

「ここ1か月くらい雨が降らなかったから結構乾いていた。延焼して広がらなければいいと思って。鎮火してやれやれ」

伊豆市によりますと現場付近には火の気がなく、たばこや野焼きといった人的要因による出火が考えられるということです。