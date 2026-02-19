中尾明慶、母と買い物に出かけ2ショット「今日は全身映ってる〜」「ママさんめっちゃおしゃれ」「モザイク越しで美人さく裂してる」
俳優の中尾明慶（37）が、19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。休日に母親に付き合い、母が気に入っているという家具・インテリアショップ「The Conran Shop」で買い物を楽しむ“親子時間”の様子を公開した。
【動画】「今日は全身映ってる〜」「ママさんめっちゃおしゃれ」中尾明慶＆母の親子2ショット ※5分ごろ〜
中尾は自身の母と、同行したスタッフと共に和気あいあいとした様子で買い物をする姿を披露。買い物のために母を迎えに行った話や、妻で俳優の仲里依紗（36）が好きそうなものを見つけたりなど、和やかな雰囲気で買い物を進めていく。
買い物中、新しいベッドを買ったのに掛け布団がないと話す中尾に対して「意味わかんないんですけど」「どういう買い方したらそうなるんですか」とスタッフに突っ込まれるシーンもあり、仲の良さが伝わる動画となっている。
過去にも母が登場する動画はあったが、ここまでしっかりと出演したことはなかったようで、コメント欄には「今日は全身映ってる〜」「ママさんめっちゃオシャレだな〜デニムにジャケットかっこいい！」「けいこちゃんがモザイク越しで美人さく裂してる」「お母さん可愛すぎる」とファンから反響が寄せられていた。
【動画】「今日は全身映ってる〜」「ママさんめっちゃおしゃれ」中尾明慶＆母の親子2ショット ※5分ごろ〜
中尾は自身の母と、同行したスタッフと共に和気あいあいとした様子で買い物をする姿を披露。買い物のために母を迎えに行った話や、妻で俳優の仲里依紗（36）が好きそうなものを見つけたりなど、和やかな雰囲気で買い物を進めていく。
過去にも母が登場する動画はあったが、ここまでしっかりと出演したことはなかったようで、コメント欄には「今日は全身映ってる〜」「ママさんめっちゃオシャレだな〜デニムにジャケットかっこいい！」「けいこちゃんがモザイク越しで美人さく裂してる」「お母さん可愛すぎる」とファンから反響が寄せられていた。