３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）の１９日、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れた。

栗山氏は、アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）とガッチリ握手を交わし、あいさつ。他にもコーチ陣や宮城と大勢らとも会話。グラウンドでは井端弘和監督とも交流した。

ダルビッシュの存在について栗山監督は「皆さんが取材していただいて、日本の野球、ＷＢＣを含めて盛り上げていただく中で、ダルが来てくれたことは本当に大きなことだし、一言直接会って『ダル、ありがとうね』って伝えたかったので、そういうふうに伝えました」と熱き思いを明かした。

２０２３年の世界一を振り返り「ダルのおかげなんでね。いろんな選手たちの不安だったり、何かに集中する時には、もっと高いレベルの野球の話っていうのが一番集中できるんで。そういうものを彼が持ち込んでくれながら、チームを一つにしてくれたっていうのはね」とあらためて感謝。

「今回もそうだと思って。非常に大きな存在なんでね。今、リハビリ中とは言いながら、ここに参加するのは本当に大変だったと思うんだけど、野球のこと全体を考えながらそういう行動をしてくれるというのは、本当に感謝しかないので」とダルビッシュの熱意に頭を下げていた。