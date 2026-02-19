【パラノマサイト FILE23 本所七不思議／FILE38 伊勢人魚物語 公式設定読本】 4月23日 発売予定 価格：3,080円

スクウェア・エニックスは、書籍「パラノマサイト FILE23 本所七不思議／FILE38 伊勢人魚物語 公式設定読本」を4月23日に発売する。価格は3,080円。

本書籍は2023年に発売された「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」ならびに、本日2月19日に発売されたシリーズ最新作「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」に関する内容を収めた初の公式設定資料集。開発チームが全面協力を行ない、登場人物たちの詳細なプロフィールや行動記録、エンディングを含むストーリー解説を網羅する。

ディレクターの石山貴也氏、プロデューサーの奥州一馬氏、キャラクターデザイナーの小林元氏、サウンドコンポーザーの岩崎英則氏らのスペシャル対談も掲載される予定で、表紙には主要キャラクターの姿が描かれている。

なお、スクウェア・エニックス e-STOREでは限定特典が付属する予定だが、詳細は未定。Amazonの商品ページもオープンしている。

