ディースリー・パブリッシャー（D3P）は、ニンテンドーeショップにおけるNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ダウンロードソフトを対象とした「早春セール」を実施している。期間は3月11日まで。

D3Pのダウンロードソフトがお買い得なニンテンドーeショップセールが開催。「地球防衛軍3」、「ゼンシンマシンガール」、「Nightshade/百花百狼」といったタイトルがラインナップに登場し、期間中は対象商品が最大90%OFFとなる。

一部のセール対象タイトルは過去最大割引価格で販売される。

□ニンテンドーeショップ「ディースリー・パブリッシャー」セールのページ

【セールタイトル（一部）】

「地球防衛軍3 for Nintendo Switch」 価格：4,980円 → 1,490円（70%OFF）

「ゼンシンマシンガール」 価格：6,980円 → 4,188円（40%OFF） ※過去最大割引

「Nightshade/百花百狼」 価格：4,888円 → 2,440円（50%OFF） ※過去最大割引

「DesperaDrops/デスペラドロップス」 価格：7,480円 → 2,610円（65%OFF） ※過去最大割引