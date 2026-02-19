フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪８位に沈んだイリア・マリニン（米国）が日本時間１９日、米ＣＢＳテレビのインタビューに応じ、現在の心境を語った。

“４回転の神”と呼ばれ金メダル候補大本命だったマリニンは、ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたフリーで、代名詞の４回転アクセルが２回転になるミスから崩れ始め、２度の転倒もあり８位に終わった。２１歳にして重圧に苦しめられたマリニンは「全ての出来事には意味がある。勝つよりも失敗からの方が学ぶことは多い」と心の内を明かした。

初めての五輪で団体ではＳＰ、フリー両方を滑り、米国の金メダルに貢献。休養はあったとはいえ、高難度のプログラムを４回演じた負担は想像に難くない。失敗にフォーカスされがちだが「体力的にも、精神的にも、感情的にも、とてもつらかった」と吐露。「この競技には様々な要素が絡んでいるのに、見ている人たちは何が起きているのか、あまり理解していないように思える」と理解を求めた。

フリーの１日は「人生で最悪の日」としつつ「いい日も悪い日もある」と考えている。「起こること全てに意味がある」がモットーの１つだといい、ショックを受け止め前に進もうとしている。来月の世界選手権（プラハ）には出場する意向を表明。「金メダリストとして知られるよりも、『４回転の神』として知られる方がいい」とし、今後もジャンプの難易度を上げる挑戦を続けることを誓った。