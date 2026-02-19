井手上漠、水着ショットにファン二度見「セクシーすぎる」「美しさが増してる」
【モデルプレス＝2026/02/19】モデルの井手上漠が2月17日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「思わず二度見した」衝撃の水着姿
井手上は、タイ・バンコクと思われる場所で過ごす様子を投稿。室内でサングラスをかけ、鮮やかな赤のワンピースタイプの水着を着た姿を披露した。すらりとした体形が引き立つ自撮りショットとなっている。その他、象との2ショットや食事を楽しむ様子など、タイを満喫する姿を多数投稿している。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「セクシーすぎる」「スタイル良くてびっくり」「思わず二度見した」「水着、めちゃ似合ってる」「美しさが増してる…」「バカンスなのかな、楽しんでるの伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「思わず二度見した」衝撃の水着姿
◆井手上漠、水着姿披露
井手上は、タイ・バンコクと思われる場所で過ごす様子を投稿。室内でサングラスをかけ、鮮やかな赤のワンピースタイプの水着を着た姿を披露した。すらりとした体形が引き立つ自撮りショットとなっている。その他、象との2ショットや食事を楽しむ様子など、タイを満喫する姿を多数投稿している。
◆井手上漠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「セクシーすぎる」「スタイル良くてびっくり」「思わず二度見した」「水着、めちゃ似合ってる」「美しさが増してる…」「バカンスなのかな、楽しんでるの伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】