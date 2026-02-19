バター＆肉のうまみがすごい！「肉巻き大根ステーキ」｜子どもが食べやすい野菜レシピ

野菜だけでは絶対に食べない……というお子さんも、お肉と合わせてしっかり味に仕上げれば意外とパクパク食べてくれたりしますよね。



今回は、肉のうまみが野菜にうつっておいしい「肉巻き大根ステーキ」のレシピをご紹介。

肉で巻いて物理的に野菜を隠しちゃうの効果的（笑）。



野菜嫌い克服の第一歩に、ぜひぜひ作ってみて。

「肉巻き大根ステーキ」のレシピ

材料（2人分）

大根……1/3本（約400g）

豚バラ薄切り肉……6枚

ホールコーン缶詰（190g入り）……1缶

ブロッコリー……1/3株（約80g）

〈にんにくだれ〉

にんにくのすりおろし……1/4かけ分

しょうゆ……大さじ1と1/2

みりん……大さじ1/2

塩

粗びき黒こしょう

バター

サラダ油

下ごしらえ

・コーンは缶汁をきる。

・ブロッコリーは小房に分ける。

・大根は横に6等分し、皮を厚めにむく。

作り方

（1）大根1切れに豚肉を1枚巻き、塩、粗びき黒こしょう各少々を全面にふる。残りも同様にする。

（2）フライパンにコーン、ブロッコリーを入れて塩少々をふる。水大さじ3をふってふたをし、中火にかけて4分ほど蒸す。ふたを取って水分をとばし、バター10gを加えてこんがりと焼き、取り出す。

（3）同じフライパンにサラダ油小さじ1をたして中火で熱し、（1）を豚肉の巻き終わりを下にして並べる。こんがりとして巻き終わりがくっつくまで2分ほど焼き、上下を返して余分な脂をペーパータオルで拭き取る。

（4）水大さじ6を加えてふたをし、弱めの中火で10分ほど蒸し焼きにする。ふたを取って余分な水分をとばし、にんにくだれを加えて照りよくからめる。器に盛って（2）を添え、大根にバター10gをのせる。

パンチのあるにんにくだれとバターのこくで、子どももやみつきになる味！

こんがりとしたビジュアルも、食欲をそそります。



くせがなく、加熱すると辛みもなくなる大根は、野菜嫌い克服の第一歩にもおすすめ。

ぜひ、お試しあれ。

（『こどもオレンジページ NO.7』より）