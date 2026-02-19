鹿児島県内で、SNS型投資詐欺の被害が相次いでいます。県内の50代男性が、およそ5200万円をだまし取られたことが分かりました。

きっかけは、ユーチューブを見ていた時に出てきた投資の広告へのアクセスでした。

被害に遭ったのは県内に住む50代の男性です。

県警によりますと、男性は去年8月、ユーチューブを見ていた際、投資の広告が表示され、そこにあったLINEアカウントにアクセス。「伊藤」と名乗る人物とLINEでつながり、投資家らが集まるグループLINEに招待されました。男性は「伊藤」から投資を勧められ、指示されたアプリをインストールしました。

そして合わせておよそ3400万円を指定された口座に振り込み、だまし取られたということです。

また男性はユーチューブで別の投資の広告にもアクセス。

別のグループLINEに参加し、合わせておよそ1800万円を指定口座に振り込み、だまし取られたということです。

被害はあわせておよそ5200万円に上ります。

県警は、投資アプリをインストールした後、金を振り込むと、アプリ上では資産が増えているように表示させて信用させるケースが多発しているとして、注意を呼びかけています。

