Old Fashioned

MOONDROPは、水月雨/MOONDROPブランドより、レトロスタイルのオンイヤーヘッドフォン「Old Fashioned」を発売した。価格は5,200円。

独自開発のオープン音響構造に、専用設計の40mm径ダイナミックドライバーを組み合わせるた小型ヘッドフォン。コンパクトな内部構造により、大口径ユニットの搭載を実現した。

振動板のダンピング特性とユニットf0を最適化することで、小型オープン型ヘッドフォンでは得にくい深い低音の下潜みを追求。クラシカルでゆったりとした聴き心地と、高音質なサウンド性能を両立したとする。

従来の小型ヘッドフォンの伸縮ヘッドバンドとフレキシブルジョイント構造を継承しながら、外観や筐体のディテールを再設計。新たにダンパー設計を導入することで、ジョイントや伸縮時の操作感を改善している。

0.78mm 2ピンコネクタを採用し、リケーブルに対応。リセスドソケット構造により本体の耐久性を高めている。付属ケーブルのプラグは3.5mmステレオミニ。

再生周波数帯域は20Hz～32kHz。有効周波数帯域は20Hz～20kHz。インピーダンスは32Ω±15％(＠1kHz)。感度は109dB/Vrms(@1kHz)。全高調波歪は0.2％以下(＠1kHz,94dB)。