MLB・ブルージェイズの岡本和真選手の人柄を、打撃コーチが絶賛しました。

キャンプ3日目を迎えている岡本選手。初日からチームメートとも穏やかに交流する姿を見せていますが、この日もチームメートと言葉を交わしながら練習に励みます。

デビット・ポプキンス打撃コーチは「彼の打撃フォームを見れば分かるが、バットコントロールに優れ、思い通りの打撃が可能だ。ホームランを打ちたければ打ち、逆方向へのライナーを打ちたければ打てる。バットを自在に操る能力は高く、その適応力と多様性は非常に特筆すべきものだ」と岡本選手の技術力を絶賛。練習に励む姿についても「彼の準備の仕方、日々の規律、取り組み方、どれもどこでも通用するもの。彼の働きぶりは本当に素晴らしいです」と語ります。さらに人柄についても「彼は本当に素晴らしい選手です。今のところ、見た全てを気に入っている。人柄も素晴らしく、その笑い声は伝染するほど魅力的だ」と称賛しました。

この日の岡本選手は、以前日本ハムでプレーし今はブルージェイズのスタッフをつとめている加藤豪将さんとゴロ捕の練習をする場面も。選手だけではなく、コーチやスタッフともその交流を深めています。