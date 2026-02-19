今回は、モラハラ夫から教え子を救った女性のエピソードを紹介します。

「夫のモラハラがひどい」と相談を受け…

「私は料理教室で講師をしていますが、教室に通う一人の女性からある日、『夫のモラハラがひどい』という相談を受けました。で、話を聞いていると、どうやらその女性の夫は、私がかつて家庭教師をしていたときの教え子のようなんです。

こんな偶然があるのかと驚きましたが、彼女を救うため、自宅を訪問することにしました。

そしてその女性は手料理をふるまってくれましたが、どの料理も美味しくて感動しましたね。でもその女性の夫は、『妻は俺がしっかり教育してますから』『専業主婦にさせてやっているんだから、料理ぐらい完璧にできないとヤバいですよね』と偉そうに言っていて、唖然……。

そこで私はその女性の夫に、『あなた最低ね！』『そんな態度じゃ、離婚も時間の問題ね』と言ってやりました。その女性の夫はものすごく怒っていましたが、私の言葉に背中を押されたその女性は、それからまもなく離婚を決意したようです。

後日、その女性に『先生のおかげでモラハラ夫と離婚できました』『先生が私を救ってくれたんです』と言われ、うれしかったです」（体験者：40代女性・料理教室講師／回答時期：2025年2月）

▽ この教え子の女性は、モラハラ夫と離婚後、別人のようにいきいきとして、いい表情になっていたようです。本当によかったですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。