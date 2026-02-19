2月16日（月）深夜の『あのちゃんねる』では、新企画「不適切おじさんチェック」が放送された。

何かとハラスメントと言われるこの時代、おじさん世代は若い世代との接し方に少なからず悩みを抱えているはず。ということで、今の時代に合わせて接し方や行動をアップデートできているかチェックする企画が実施された。

参加したのは、梅沢富美男、武田修宏、長州力、武藤敬司という、昭和・平成を駆け抜けてきた4人の“おじさん”たちだ。

【映像】あのちゃん、髪を切った時に絶対に言われたくない一言。「似合わない」でも「かわいくない」でもなく…

「女性共演者が髪を切り、髪色も変えて明らかにイメチェンした時、どう声をかけるか」というテーマでは、あのがおじさんの“無神経な一言”に怒りをあらわにする場面があった。

まず武藤敬司は「無視」と回答。「知らん顔する。何を言っても絶対怒るじゃん。似合わないとは言えないし、無視するのが無難」と徹底した防衛策を語り、自身の娘に対しても「言わない。言ったら怒られる」と、地雷を踏まないように苦労していることを語った。

するとあのは、「僕もボブからバッサリショートにした時、誰も触れてこなかった。スルーなんだ…と思っちゃった自分がいた」と寂しげにコメント。「少しは変化に触れてほしい」という複雑な乙女心を明かす。

一方、長州力は「ずいぶん変わりましたね」と、事実のみを伝える社交辞令スタイル。武田修宏は「髪切ったんだね」とストレートに聞くのが良いと主張した。

そんななか、梅沢富美男は「似合うね」とシンプルに伝えるのがベストと回答。過去に「綺麗になったな」と褒めてセクハラと言われた経験があるという。

「『おまえブスになったって言ったらいいのか？ 無視すればいいのか？』って聞いたら『モラハラだ』って。いい加減にしろ馬鹿野郎！ だから髪の毛切った時は無視してるね。どうしても（反応してほしい）ポーズをとっている時だけ『似合うじゃん』て言う」

おじさんたちの意外な気遣いがわかり、あのは「自分がスルーされたこととかも、これだけ（おじさんたちが）思ってたからみんなスルーしたと思うと…」と、彼らの葛藤に気づいた様子。

進行役のたける（東京ホテイソン）も「みなさん心の中にいろいろ秘めてスルーしていたかも」とフォローを入れた。

しかし、梅沢が「30年前は、髪を切るって男と別れた時なんだよ。『切ったの？別れたの？』って聞いたら、『そうです』って（返ってきた）」と話すと、あのは途端に顔を曇らせ、「それは古いです」とキッパリ。

「本当に嫌なんですよ。僕だけじゃなくて、アイドルが髪を切ってショートカットにして（SNSに）載せたりすると、『彼氏と別れたの？』とかコメントがつく。それがすっごい腹立つ。男のためとかじゃないから！」と嫌悪感をにじませた。

あのの思わぬ剣幕に圧倒された梅沢は、「昔はそうだったんだっていう話。今は言わない。言うわけないよ。何を言われるかわからないもの」「今、芸能界のジジイは本当に苦労してるんだからな！」と悲鳴を上げていた。