“新生”日本代表初練習の円陣で指名「今日はユウキ」密着ドキュメンタリー最新話が公開

日本バスケットボール協会（JBA）は2月18日、日本代表に密着したドキュメンタリー『INSIDE AKATSUKI』の最新エピソードをJBA公式YouTubeチャンネルで公開した。再始動した男子日本代表の合宿の様子が収められている。

桶谷大ヘッドコーチの就任後、新体制で『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2』に臨む日本代表。映像では、NBAで指導者キャリアを積んできた吉本泰輔アシスタントコーチが選手たちにあいさつする場面や、シューティング練習の一部などが紹介された。初日の練習では、円陣での声出し役に桶谷HCが「今日はユウキ」と指名。長年日本代表をけん引してきた富樫勇樹が音頭を取った。

さらに、ミーティングでの指揮官のメッセージも収録。桶谷HCは「いま日本で一番いいメンバーがここに集まっていて、沖縄であのワールドカップ（2023年）でみんなが感動を与えてくれた。沖縄で2試合。やるもやらんも自分たちなんで、最高の一体感を作って、ファン・ブースターを巻き込みながら2連勝しましょう」と、選手たちに呼びかけた。

アジア地区予選で2連勝スタートを切った日本代表は、2月26日に中国代表、3月1日に韓国代表と沖縄サントリーアリーナで対戦する。2023年夏のワールドカップで快進撃を見せた“思い出の地”から、再び世界への戦いが始まる。





【動画】公開された『INSIDE AKATSUKI』最新エピソード