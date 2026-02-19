Snow Man佐久間大介が「好き」を楽しむ人を応援！メルカード新CM＆メイキング映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの佐久間大介が、メルカード新CMキャラクターに就任。

佐久間が出演するメルカード新 TVCM『好きがある世界』篇、『好きを楽しむ（売上金が使える）』篇が2月20日より全国（一部地域を除く）で放映される。

■「猫ちゃんに会えたのが嬉しかったです」（佐久間大介）

「好き」を楽しむすべての人を応援するメルカードの魅力をより多くの人に届けるため、誰よりも「好き」を全力で楽しみ、常にポジティブなエネルギーで周囲を明るくする佐久間大介をメルカード新CMキャラクターに起用された。

本CMでは、佐久間が『「好き」をガチで楽しむメルカードニキ』として登場し、メインメッセージである「好きを楽しむ。メルカード」を伝えていく。

本CMの放映を記念し、3月2日より、メルペイ/メルカード公式Xアカウントのフォローと対象投稿のリポスト、またはメルカリLINE公式アカウントの友だち登録・ID連携とエントリーでメルカード×佐久間大介オリジナルQUOカード（1,000円分）が抽選で1,000名に当たるキャンペーンを開催。

また、今後さらに多くの人にメルカードを活用して趣味や好きなことを楽しんでもらうため、期間中のキャンペーンエントリーとメルカードの新規入会で1万円分のAmazonギフトカードが抽選で100名に当たるキャンペーンと、最大2万円分の特典がもらえるキャンペーンを同時開催する。

さらに、3月23日からは全国8ヵ所にて、様々な「好き」を楽しむ佐久間が登場する屋外広告が掲出される。

■『好きがある世界』篇

メルカードを手にすることで始まる、好きに囲まれた幻想的な世界が舞台。推し活グッズ、ファッションアイテム、猫グッズなど、自身の「好き」に囲まれて最高にハッピーな表情を見せる佐久間。最後は、メルカードを手に躍動感あふれるジャンプを披露し、「好きを楽しむ。メルカード」というメッセージで締めくくる。

■『好きを楽しむ（売上金が使える）』篇

舞台はポップで可愛いアイテムが並ぶショップ。友人がフィギュアの購入を迷っているその時、佐久間が「なら、メルカードがあるじゃん！」と勢いよく登場。メルカリの売上金（メルペイ残高）を使って支払いができるメルカードならではの特長を熱く伝え、「好き」を楽しむことを後押しする。

■キャラクター設定

「好き」をガチで楽しむメルカードニキ。推しグッズやお気に入りに囲まれることでトキメキを感じ、日常が特別な気分に。さらに、同じ「好き」を持つ同士には「もっと好きを楽しもうよ！」とメルカードとともに背中を押してくれる。ただ、熱くなるあまりハイテンションでまくし立ててしまうことも。それでも最後はやっぱり「好きは正義」そう思わせてくれる、不思議な力を持っている。

■新CM撮影エピソード

撮影現場では、「好き」に囲まれた幻想的なセットの中、佐久間を中心にセリフの言い回しやカメラに映るメルカードの傾き具合など、チーム全員で細かな調整を重ねていきた。佐久間は、待ち時間にも自ら監督に相談を持ちかけ、早口のセリフを完璧に演じきった時には思わずガッツポーズを見せた。

台の上からジャンプをするシーンでは、最後までノリノリで何度も躍動感あふれるジャンプに挑戦。ブレのない完璧なパフォーマンスを披露し、スタッフから拍手と感嘆の声が上がりました。常に明るく振る舞い、一切の妥協がないプロ意識を見せる一方で、共演した猫の茶太郎とのシーンでは積極的にスキンシップを取り、撫でながら優しく声をかけるなど、佐久間の明るく優しい人柄が溢れる現場となった。

メイキングでは、佐久間が猫と触れ合う楽しそうな姿や、常に明るい笑顔で現場を盛り上げながらも、撮影には真剣な表情で臨むプロフェッショナルな一面が楽しめる。

■佐久間大介 インタビュー

