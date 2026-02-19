13日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、オフィシャルファンクラブ「RIVALE SUPPORTERS CLUB」のプレミアム・ゴールド会員を対象に試合前日練習見学を実施することをクラブ公式サイトで発表した。

練習見学は1回目が3月6日（金）の14:00～16:00に日立市池の川さくらアリーナで、2回目が3月13日（金）の14:00～16:00にCNAアリーナ★あきたで、3回目が3月27日（金）の14:00～16:00にひたちなか市総合運動公園総合体育館で行われ、プレミアム会員は全日程に、ゴールド会員は2回まで参加可能となっている。

見学エリアはアリーナ内副審側エリアで、申し込みはそれぞれの日程分用意された専用フォームから行う必要がある。なお当日は、ゲーム形式練習時の写真撮影及び動画撮影やフラッシュによる写真撮影及び動画撮影、公式戦に関わるチーム情報の記録及びSNS等への投稿などは禁止されている。

練習終了後には選手と参加者全員での「集合写真撮影」と、「ハイタッチ」による送り出しも予定しているとのことで、試合前の貴重な時間を共有できる日となりそうだ。