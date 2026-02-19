Snow Man佐久間大介、溺愛する姪の反応を告白「僕のことをアイドルだと認識してる」 “騎士”風衣装で登壇
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われた「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に登壇し、自身の姪への溺愛ぶりを明かした。
【写真】デカッ！大きすぎるカードを担ぐ佐久間大介
佐久間は白を基調としたセットアップで登場。「メルカードが大事にしている、白基調の、白だったりパールだったり、ちょっとつややかな感じをイメージしたくて。そこにメンバーカラーのピンクを入れて、髪の毛で」とコーディネートを説明。「みなさんの推し活を守る、メルカード騎士（ナイト）って感じです。気品に溢れてる感じしますね、僕自身は」とアピールした。
推し活を後押しする新CMにちなんで、いままさに推しているものを聞かれ、佐久間は「ここ数年、まじで姪っ子推してますね！」とにっこり。「ほしいって言われないものも買ってきたよ！ってあげちゃうとか結構やっちゃいます」「ロケで地方行ったりしても、お土産で姪っ子喜ぶなってあげたり、この前もちっちゃい子でも安全に走れる自転車をあげたり」と溺愛ぶりを明かした。
「癒やしでしかないですよね」とデレデレの様子で語る一方、姪の反応については「僕と会うとめちゃくちゃ照れるんですよ」とにやり。「僕のことをちゃんと“アイドル”として認識してるんで」とし、「いやぁかわいくてしょうがないですね。いつも一緒に写真取ろうよっていうと、恥ずかしそうにこうやってピースしてくれるんです」と再現しながら笑顔で語っていた。
佐久間が出演する新CMは、あす20日から順次放送される。
