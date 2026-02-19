お笑いコンビ「ニッポンの社長」の辻皓平（39）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。昨年6月に結婚した相方・ケツ（35）の新婚旅行の内幕を暴露した。

新婚旅行先はハワイだったというケツ。内幕を知る辻は「ホンマにひどいというか、こいつ、こんなヤツやったんやって落ち込んだんですけど」と切り出し、「僕が“新婚旅行に行きぃや”って計画した」と自身が勧めたことを明かした。

それにはケツの妻も楽しみにしていたようで、オリジナルの旅のしおりを作成、現地では水着を着たいとダイエットにも励んでいた。

しかし「いざ行ったら、こいつ“時差ボケや”言うて、4日間（朝の）9時に寝たんですよ」と暴露。さらに「“何食べたん？”って聞いたら、“神座を2回食ってやりましたわ〜”」と、大阪発祥のラーメンチェーン店に入ったことを、ケツは誇らしげに語ったという。

その真意について、ケツは「ハワイで神座食ってる俺、みたいな酔い方？」と釈明したが、辻は「僕がホンマに嫌やったのは、奥さんは食べてない。2人で仲良く食ってるなら全然いいんですけど、奥さんは待ってるんですよ」と説明。ケツがフードコートでの食事中、妻を待たせていたことが発覚した。

そのため「かまいたち」山内健司が「日本で神座にめっちゃ行ってるの？」と確認すると、ケツは「2年に1回ぐらいです」と告白。辻は「なんで日本で2年に1回のヤツが、ハワイで4日に2回行くねん」とツッコんでいた。