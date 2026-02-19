Snow Manの佐久間大介（33）が19日、都内で「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に出席した。

佐久間は、自身の“推し”が姪っ子だと明かし「ここ数年マジで姪っ子推してますね。別に欲しいって言われてないものも、“これ買ってきてやるよ”って勝手に買いにいって、すぐあげちゃう」という。

最近は「小さい子でも安全に走れる自転車」をプレゼント。自身にとって「癒やし」と話し「僕に会うとめちゃくちゃ照れるんですよ。もう多分僕のことちゃんとアイドルとして認識してくれてるんだよ。かわいくてしょうがないですね」と目に入れても痛くない様子だった。

最後に「好きを貫け」と書かれたフリップを掲げると「好きなものとか、好きな推しとか、応援してるものに対して、ちょっと推せない気持ちにあるときもある。でも、それを貫いた先に、この人とか、このキャラクターだったりとか、推しを永遠に推していこうって決意が出たりする。この人のために何かできないかとか、愛で動くのが推し活だと思うので、なるべく諦めずに貫いてもらいたい」と、推し活に励む人に向けてメッセージを送った。