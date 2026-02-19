１８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイル決勝で、深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点をマークし、金メダルに輝いた。

今大会ビッグエアを制した村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８５・８０点で銅だった。岩渕麗楽（れいら）（バートン）は８位。スノーボードは今大会全種目を終え、日本勢は金４個、銀２個、銅３個のメダルを獲得した。

初出場とは思えない勝負強さだった。深田は「一番大きい目標で結果を残せて本当に良かった」と満足そうに振り返った。

２回目。高難度の踏み切り方で跳ぶ２回転半の技を盛り込んだ構成で、８５・７０点をマークして首位に立つ。３回目はこのエアを３回転半に増やしたルーチンを決め、得点を８７・８３点に伸ばしてみせた。ビッグエア金メダルの村瀬、さらに最終滑走の前回大会女王を振り切ると、あふれる涙を拭いながら喜んだ。

深田は高校進学を機に地元の愛知から埼玉に移り住み、憧れの岩渕とともに練習を積む日々を送る。ビッグエアは、２０２２年にワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝を飾って以降、通算３勝で２位が３回。一方、スロープスタイルのＷ杯は１勝にとどまっており、深田は「苦手意識があるスロープスタイルで金メダルが取れたことがうれしい」。岩渕も「練習を頑張れているのは茉莉ちゃんのおかげ。結果が出て純粋にうれしい」と妹分をたたえた。

金メダルを首にかけ、「すごく重い。今まで（の経験）が詰まっている感じ」とはにかんだ深田。スノーボードの次代を担うライダーが登場した。

岩渕、晴れ晴れ８位

３大会連続出場で２４歳の岩渕は、８位という結果にも晴れ晴れとした表情。「決めきれなかったふがいなさはある」と語ったが、「純粋に楽しもうと思った」と振り返った。今後については、佐藤康弘コーチから「『もっとやろう』というか『やめさせないよ』くらいの気迫があった」と現役続行を提案されたと明かし、「正直、違うキャリアを歩んでもいいかなと思っていたけど、今後（コーチと）詰めたい」と大笑いした。