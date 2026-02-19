「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）

侍ジャパンの栗山英樹前監督が宮崎で行われている強化合宿を訪問。アドバイザーとして参加しているパドレス・ダルビッシュ有投手に「野球界全体を考えながら行動してくれるのは感謝しかない」と語った。

練習を視察し「すごくいい雰囲気」と語った栗山前監督。サブグラウンドではアドバイザーを引き受けてくれたダルビッシュとは握手をかわし「来てくれたことは本当に大きなこと。ありがとうと伝えたかった」と明かした。

自らが率いた前回大会では世界一奪回の立役者となった。栗山前監督は「前回もそうですけど、ダルのおかげなんで。いろんな選手たちの不安だったり、何かに集中する時にはレベルの高い話を持ち込んでくれたり。今回も非常に大きな存在。リハビリも大変だと思うけど、野球界全体を考えながらそういう行動をしてくれるのは感謝しかない」と語った。その上で「愛してます。あれだけの選手に対して僕が何か言うような選手ではない。プレーヤーとしても人間としても愛してます」と笑みを浮かべた。

井端監督とはメーングラウンドで直接言葉をかわし「話しているのは優勝を逆算して。優勝するためにどうするか」と明かした栗山前監督。選手には「これだけメジャーの選手が出てくれてね。和真もムネもメジャー１年目で簡単なことではない。長嶋さんの言葉じゃないけど『野球の伝道師』としてね」と期待を寄せた。