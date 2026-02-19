第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕、甲子園）の「センバツ応援ポスター」記者発表会が19日、都内で行われ、応援イメージキャラクターを務めるタレントの黒氏萌楓（くろうじ・ほのか、16）とモデルの佐藤泰心（16）が出席した。

出場全32校の校名を紹介し、全国に掲出する「センバツ応援ポスター」に起用される。ポスターでは2人が同じ学校の生徒として、野球部を球場で応援する様子を表現した。黒氏は「見た瞬間に、会場の緊張感や一体感を感じられる1枚になっているなと思いました。これを見た人たちが応援したいなと思えるように頑張ったので、ぜひぜひ、たくさん応援していただけるとうれしいです」と完成したポスターを眺めた。

ともに現役の高校1年生で、スポーツに慣れ親しんできた。水泳を10年間と、中学校では陸上部に所属していた黒氏は「野球は大人数でやっていて、呼吸を合わせるのが難しい中で頑張っていて、見ている方も頑張らなきゃと思える」。佐藤は球技が好きで、小学生の頃からバスケットボールが得意という。野球について「23年のWBCは今でも鮮明に覚えています。団結力だったり、プレーしている人を全員で応援するところは（バスケと）似ているのかなと思います。同じ高校生の活躍に今からとてもワクワクしています」と話した。

黒氏はアイドルグループ「君と見るそら」の一員としても活動している。メンバーから「『すごいじゃーん』って。『今日頑張ってきてね』と応援メッセージをもらった」という。自身を応援してくれるファンにも野球好きが多いと言い「喜んでくれると思います。びっくりすると思う」と起用を報告した。

大会は32校が約2週間にわたってしのぎを削る。黒氏は「球児の皆さんの夢の舞台。たくさん頑張って、努力を重ねてきたと思います。応援しています！」。佐藤も「全力で、自信を持って頑張ってください」とエールを送った。【鎌田良美】