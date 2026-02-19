英ロンドン・スタンステッド空港の資料写真/Arnold Slater/Shutterstock via CNN Newsource

ロンドン（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関連する文書数百万件が米司法省によって公開されたことを受け、英国警察はロンドン・スタンステッド空港を発着するプライベートジェット機に関する情報を検証していると述べた。エセックス警察の報道官が18日の声明で明らかにした。

ゴードン・ブラウン元英首相は先週、英誌ニュー・ステーツマンへの寄稿で、ロンドン警視庁に対し、エプスタイン氏による人身売買の被害者がこれらのフライトで英国に入ってきたとの主張を「緊急に」再調査するよう求めた。

ブラウン氏によれば、エプスタイン氏の関連文書から公開された電子メールにはビザや支払い、移動経路といった文書記録が残されている。これは世界中で女性や少女が人身売買されたことを裏付けるものだという。

ブラウン氏はまた、多くの英国人少女がこれらのフライトに搭乗し、英国の空港からエプスタイン氏のプライベートジェット機で出発したことも文書から示唆されると指摘した。同氏のプライベートジェット機は「ロリータ・エクスプレス」と呼ばれている。

「メールの中身には見る者をうんざりさせる点が数多くあるが、こうしたフライトもそれに含まれる。フライトのうち15便は、（エプスタイン氏が）2008年に未成年者への性的勧誘で有罪が確定した後にも運航が許可されていた。なぜこれらのフライトが継続を許可されたのか、徹底的に調べるべきだった」と、ブラウン氏は書いている。

スタンステッド空港は、プライベートジェットの運航は独立した別のターミナルで行われると説明。入国審査と税関検査は英内務省内の法執行機関である国境部隊が担当していると発表した。

同空港の広報担当者は、「これらのターミナルはロンドン・スタンステッド空港が運営するものではなく、完全に独立したターミナルであり、プライベートジェットの乗客はメインの空港ターミナルには立ち入らない」「空港は、プライベートジェットの乗客の手配を管理しておらず、その状況を把握していない」と述べた。

CNNは英内務省にコメントを求めて連絡を取った。

米司法省が公開した文書からは、スタンステッド空港への言及が80件以上確認できる。2012年11月付である人物からエプスタイン氏に送られた編集済みのメールには、名前の明かされていないロシア人女性が同空港でプライベートジェットを乗り継ぎ、米国へ渡航するための手配について記載されている。

1カ月後の別のメールでは、エプスタイン氏が身元不明の人物に対し、名前の隠された人物との移動について尋ねている。彼らはパリからロンドンまで鉄道で移動し、その後タクシーでスタンステッド空港へ向かっている。

警察は、この膨大な文書流出から明らかになった多数の主張を精査している。これは更なる措置や捜査につながる可能性がある。エプスタイン氏の関連文書で明らかになった情報に基づき、少なくとも六つの英警察組織が情報を検証し、捜査に協力している。これには上記のエセックス警察の他、ロンドン警視庁、テムズバレー警察、ノーフォーク警察、ベッドフォードシャー警察、ウィルトシャー警察などが含まれる。

ベッドフォードシャー警察は18日の声明で、ロンドン・ルートン空港発着のプライベートジェットに関しても、エプスタイン文書から開示された関連情報を精査していると明らかにした。