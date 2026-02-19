横浜F・マリノスの「シャドウバース」部門が3月31日に活動終了各選手のコメントも公開
2月19日 発表
画像はRAGEのプレスリリースより
横浜F・マリノスのeスポーツ「シャドウバース」部門が3月31日をもって活動終了となることが明らかになった。
「シャドウバース」部門にはあぐのむ選手、水煮選手、バーサ選手、たばた選手が所属しており、2025年に開催された「RAGE」の「Shadowverse: Worlds Beyond」の大会では年間王者に輝くなどの結果を残していた。発表に合わせ選手4名のコメントも公開されており、ファンへの感謝が綴られている。
【シャドウバース部門活動終了のお知らせ】- 横浜F･マリノスeスポーツ (@fmarinosesports) February 19, 2026
