カナダで３月に開催されるカーリング女子世界選手権に日本代表として臨むロコ・ソラーレ（ＬＳ）への期待が高まっている。

ＬＳは１月２８日までのワールドカーリングチームランキング対象大会で獲得したポイントのうち、上位８大会分のポイント合計で最上位になり、日本代表に選出された。

ミラノ・コルティナ五輪では、日本代表フォルティウスがすでに１次リーグ敗退が決定。１８日（日本時間１９日）の英国戦も３―９で完敗し、７敗目を（１勝）を喫した。

日本のカーリングファンにとっては、来月に迫った頂上決戦も楽しみな舞台であり、早くもＬＳの快進撃に期待が沸騰。ＳＮＳ上では「来月の世界女子カーリング選手権大会が楽しみです」「世界選手権ではこれぞ、ロコ・ソラーレという試合を見せてほしいですし、何より桃里ちゃんが入ってくれるのが楽しみです！」「もし３月の世界選手権でロコ・ソラーレがメダルとろうものなら、ロコ待望論が圧倒的になるだろうな」などと試合に向けて注目度が上がっている。

フォルティウスとともに切磋琢磨してきたＬＳが、今度はどんな戦いを見せてくれるのか楽しみだ。