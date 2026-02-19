「個性爆発」「またぎの親分風」まるで″ペンギン″ファッションショー!? アドベンチャーワールドの投稿が話題に
和歌山のアドベンチャーワールドが投稿した、2025夏生まれのキングペンギンによる換羽コレクションが話題になっています。その様はまるでファッションショー!?
まずはこちら。
ゴージャスですね。毛皮をまとったマダムのようです。
初めてみると「えっ、なぜこんな状態に?」とびっくりしてしまいますが、こちらは、全身の羽が生え変わる「換羽」の途中。ペンギンには、成鳥になっても年に1回「換羽」があるのだとか。
コレクションはまだまだあります。一気にお見せしましょう!
ふわふわ・ほやほやした羽や、モヘアのような羽など、ヘアワックスで質感を変えているようにも見えますね。どれもとってもオシャレです。
可愛いコレクションの登場に、SNSでは「なんか…ゴージャス!笑」「個性が爆発しててかわいすぎる」「ファーベストきているみたいで可愛すぎます」「またぎの親分風」「どの子もオシャレさんですね」といった反応が多く寄せられています。
ペンギンに会いに行く際は、「換羽」にも注目して観察してみてくださいね。お気に入りのコレクションが見つかるかもしれませんよ。
2025夏生まれのキングペンギン換羽コレクション🐧✨ pic.twitter.com/aXtAqKwK4y- アドベンチャーワールド 公式 (@aws_official) February 15, 2026
