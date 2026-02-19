『私がビーバーになる時』3時のヒロイン・かなで、宮野真守、森公美子が声優出演！
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『私がビーバーになる時』より、主人公・メイベルの“仲間たち”の日本版声優が発表。3時のヒロイン・かなでがクマのエレン役、宮野真守がトカゲのトム役、森公美子がサメのダイアン役を務めることが明らかになった。
【写真】『私がビーバーになる時』キャラクターポスター5種が解禁
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いたアニメーション作品。ディズニー＆ピクサーがスタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し制作した。
このたび、実は中身は大学生!?の主人公メイベル、“やさしすぎる”王様ビーバーのキング・ジョージ、のんびり屋の癒し系ビーバーのローフら“ビーバーズ”と一緒に森を守るために立ち上がる仲間たちの日本版声優が決定した。食べたい時は食べるが信条のクマ・エレン役に3時のヒロインのかなで、好奇心旺盛で愛され者だがトラブルに巻き込まれがちなトカゲ・トム役に宮野真守、動物界の頂点で最恐の捕食者でありながら気づかい屋のサメ・ダイアン役を俳優の森公美子が務める。
大切な森を守るためにビーバーとなったメイベルは、動物の世界でたくさんの仲間たちと出会う。まず、池のルール“食べたい時は食べる”を信条に、いつもお腹を空かせて獲物を探しているクマ・エレンだ。
大柄で威圧感のある見た目でありながら、仲間思いで優しい一面があり、森の仲間たちとの友情に厚いキャラクターのエレン役を演じるのは、ディズニーが大好きでピクサー声優に憧れを抱いていたというお笑いトリオ・3時のヒロインのかなで。
かなではエレン役に決まった時の気持ちについて、「ディズニー、そしてピクサーの映画に関われるなんて…夢みたいです」と感激。自身が演じるエレンについて、「クマのエレンは、見た目とのギャップがすごいです。優しいです。頼もしいです。私が演じさせていただくということは、そういうことです（笑）」とコメント。見た目と中身のギャップが魅力的なキャラクターを、かなでがどのように演じるのか注目だ。
2人目の仲間は森で暮らす小さなトカゲ・トム。彼は可能な限り争いやトラブルとは距離を取り、穏やかに暮らしたいと考えているが、なぜか持ち前の好奇心が災いしてトラブルに巻き込まれてしまう。
周囲の動物たちからも愛される、可愛らしくもちょっと“クセあり”なトム役を務めるのは、声優としてだけでなく俳優やアーティストとしてマルチに活躍する宮野真守だ。
海外ではトカゲのトムがスマートフォンのトカゲの絵文字を無表情でタップし、「Lizard（トカゲ）、Lizard、Lizard」という機械音声が流れ続けるシュールな映像がネット上で大きなバズを起こし、ミーム化した。さらに先日、アメリカのスポーツ専門チャンネルESPNの生放送にトカゲのトムの着ぐるみがサプライズ登場。「My name is Tom Lizard（僕の名前はトカゲのトム）」という黄色いボードを手に、無言でカメラに映り込み手を振るなど、シュールでかわいらしい姿が映画公開前から大きな話題となり、ファンたちの心をつかんでいる。
宮野はトム役に決まった時の気持ちについて、「このたびは、トカゲの『トム』役として出演できること、とても嬉しく思います！」と喜びのコメント。自身が演じるトムのキャラクターについて「トムは、森を守るために立ち上がるビーバーの『メイベル』と行動をともにします。と言ってもメイベルは本当は人間で…。どうして『ビーバー』となってしまうのか、その過程が今までに見たことのない方向性だったのでびっくりしました！ ぜひ皆さまも映画館で度肝を抜かれて欲しいですし、目まぐるしい展開の中、仕草がおもしろ可愛いトムにも、癒されてほしいです（笑）」と、キュートで面白いトムの魅力を語った。
3人目の仲間は、最強のサメのダイアン。自然豊かな森が消えることはお構いなしというジェリー市長の高速道路建設計画を阻止するため、動物大評議会によって召喚された。動物界で最も恐れられる頂点捕食者で、ターゲットを暗殺することに対するプロ意識も高いが、実は優しく、周囲に対する気配りを忘れない。
そんなダイアン役を務めるのは、圧倒的な歌唱力でミュージカル女優として活躍しながら、明るいキャラクターで日本中から愛される俳優の森公美子だ。
ダイアン役に決まった時の気持ちについて森は、「この作品の中で、動物界・最も強い存在として君臨している『サメ』の役です！と伺って、悪い役なのかな？と思っていましたが、実際はとても穏やかで口調も優しく、明るい性格のサメと伺ってホッとしました。心優しく頼もしいダイアン役を演じられてとても楽しかったです」と明かし、明るく優しい気づかい屋のサメ・ダイアンの魅力を語った。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。
※かなで、宮野真守、森公美子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■クマのエレン役／かなで（3時のヒロイン）
夢みたいです。ディズニー、そしてピクサーの映画に関われるなんて…夢みたいです。クマのエレンは、見た目とのギャップがすごいです。優しいです。頼もしいです。私が演じさせていただくということは、そういうことです（笑）。
素晴らしい映画です。可愛くて、面白くて、楽しくて。でもそれだけではなくて、壮大なテーマとメッセージに、心動かされます。涙が止まりませんでした。沢山の方々に観ていただきたいです。
■トカゲのトム役／宮野真守
このたびは、トカゲの「トム」役として出演できること、とても嬉しく思います！ トムは、森を守るために立ち上がるビーバーの「メイベル」と行動をともにします。と言ってもメイベルは本当は人間で…。どうして「ビーバー」となってしまうのか、その過程が今までに見たことのない方向性だったのでびっくりしました！ ぜひ皆さまも映画館で度肝抜かれて欲しいですし、目まぐるしい展開の中、仕草がおもしろ可愛いトムにも、癒されてほしいです（笑）。
■サメのダイアン役／森公美子
この作品の中で、動物界・最も強い存在として君臨している「サメ」の役です！と伺って、悪い役なのかな？と思っていましたが、実際はとても穏やかで口調も優しく、明るい性格のサメと伺ってホッとしました。心優しく頼もしいダイアン役を演じられてとても楽しかったです。素敵な作品になっております。沢山のお客様に劇場でご覧頂きたいです！
【写真】『私がビーバーになる時』キャラクターポスター5種が解禁
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いたアニメーション作品。ディズニー＆ピクサーがスタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し制作した。
大切な森を守るためにビーバーとなったメイベルは、動物の世界でたくさんの仲間たちと出会う。まず、池のルール“食べたい時は食べる”を信条に、いつもお腹を空かせて獲物を探しているクマ・エレンだ。
大柄で威圧感のある見た目でありながら、仲間思いで優しい一面があり、森の仲間たちとの友情に厚いキャラクターのエレン役を演じるのは、ディズニーが大好きでピクサー声優に憧れを抱いていたというお笑いトリオ・3時のヒロインのかなで。
かなではエレン役に決まった時の気持ちについて、「ディズニー、そしてピクサーの映画に関われるなんて…夢みたいです」と感激。自身が演じるエレンについて、「クマのエレンは、見た目とのギャップがすごいです。優しいです。頼もしいです。私が演じさせていただくということは、そういうことです（笑）」とコメント。見た目と中身のギャップが魅力的なキャラクターを、かなでがどのように演じるのか注目だ。
2人目の仲間は森で暮らす小さなトカゲ・トム。彼は可能な限り争いやトラブルとは距離を取り、穏やかに暮らしたいと考えているが、なぜか持ち前の好奇心が災いしてトラブルに巻き込まれてしまう。
周囲の動物たちからも愛される、可愛らしくもちょっと“クセあり”なトム役を務めるのは、声優としてだけでなく俳優やアーティストとしてマルチに活躍する宮野真守だ。
海外ではトカゲのトムがスマートフォンのトカゲの絵文字を無表情でタップし、「Lizard（トカゲ）、Lizard、Lizard」という機械音声が流れ続けるシュールな映像がネット上で大きなバズを起こし、ミーム化した。さらに先日、アメリカのスポーツ専門チャンネルESPNの生放送にトカゲのトムの着ぐるみがサプライズ登場。「My name is Tom Lizard（僕の名前はトカゲのトム）」という黄色いボードを手に、無言でカメラに映り込み手を振るなど、シュールでかわいらしい姿が映画公開前から大きな話題となり、ファンたちの心をつかんでいる。
宮野はトム役に決まった時の気持ちについて、「このたびは、トカゲの『トム』役として出演できること、とても嬉しく思います！」と喜びのコメント。自身が演じるトムのキャラクターについて「トムは、森を守るために立ち上がるビーバーの『メイベル』と行動をともにします。と言ってもメイベルは本当は人間で…。どうして『ビーバー』となってしまうのか、その過程が今までに見たことのない方向性だったのでびっくりしました！ ぜひ皆さまも映画館で度肝を抜かれて欲しいですし、目まぐるしい展開の中、仕草がおもしろ可愛いトムにも、癒されてほしいです（笑）」と、キュートで面白いトムの魅力を語った。
3人目の仲間は、最強のサメのダイアン。自然豊かな森が消えることはお構いなしというジェリー市長の高速道路建設計画を阻止するため、動物大評議会によって召喚された。動物界で最も恐れられる頂点捕食者で、ターゲットを暗殺することに対するプロ意識も高いが、実は優しく、周囲に対する気配りを忘れない。
そんなダイアン役を務めるのは、圧倒的な歌唱力でミュージカル女優として活躍しながら、明るいキャラクターで日本中から愛される俳優の森公美子だ。
ダイアン役に決まった時の気持ちについて森は、「この作品の中で、動物界・最も強い存在として君臨している『サメ』の役です！と伺って、悪い役なのかな？と思っていましたが、実際はとても穏やかで口調も優しく、明るい性格のサメと伺ってホッとしました。心優しく頼もしいダイアン役を演じられてとても楽しかったです」と明かし、明るく優しい気づかい屋のサメ・ダイアンの魅力を語った。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。
※かなで、宮野真守、森公美子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■クマのエレン役／かなで（3時のヒロイン）
夢みたいです。ディズニー、そしてピクサーの映画に関われるなんて…夢みたいです。クマのエレンは、見た目とのギャップがすごいです。優しいです。頼もしいです。私が演じさせていただくということは、そういうことです（笑）。
素晴らしい映画です。可愛くて、面白くて、楽しくて。でもそれだけではなくて、壮大なテーマとメッセージに、心動かされます。涙が止まりませんでした。沢山の方々に観ていただきたいです。
■トカゲのトム役／宮野真守
このたびは、トカゲの「トム」役として出演できること、とても嬉しく思います！ トムは、森を守るために立ち上がるビーバーの「メイベル」と行動をともにします。と言ってもメイベルは本当は人間で…。どうして「ビーバー」となってしまうのか、その過程が今までに見たことのない方向性だったのでびっくりしました！ ぜひ皆さまも映画館で度肝抜かれて欲しいですし、目まぐるしい展開の中、仕草がおもしろ可愛いトムにも、癒されてほしいです（笑）。
■サメのダイアン役／森公美子
この作品の中で、動物界・最も強い存在として君臨している「サメ」の役です！と伺って、悪い役なのかな？と思っていましたが、実際はとても穏やかで口調も優しく、明るい性格のサメと伺ってホッとしました。心優しく頼もしいダイアン役を演じられてとても楽しかったです。素敵な作品になっております。沢山のお客様に劇場でご覧頂きたいです！