３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）の１９日、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れ、取材に応じた。栗山氏は「（今大会は）連覇します。というか、前回一緒にやったチームメートたちには先に『連覇おめでとうございます』って先に言わせてもらったので、僕の中では、日本の野球が一番いい野球だと思って前回もやりましたし、今でも思っているので、そのことを信じて応援しています」と力強く話した。

宮崎の侍キャンプ地に現れた栗山氏は、サブグラウンドでダルビッシュとガッチリ握手を交わし、あいさつ。他にもコーチ陣や宮城と大勢らとも会話。グラウンドでは井端弘和監督とも交流した。井端監督とは実に約３０分の青空対談。２３年大会で世界一に導いた栗山氏は「グラウンドに一歩出た時は、チームの空気をすごく感じられるので、邪魔したくないですけど、出させてもらいました。すごくいい感じの空気だったので、それは監督とも話をして、同じ感覚を持っていて、とてもいい感じでスタートしているなと思いました」と、久々の感覚をかみしめた。

ダルビッシュは宮崎合宿にアドバイザーとして参戦中。前回２３年大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのためにサポート役の「アドバイザー」として“緊急参戦”している。

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、パドレス・松井裕樹、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真、ロッキーズ・菅野智之の歴代最多９人のメジャーリーガーが選出。２００９年大会の５人を大幅に上回る豪華メンバーとなっている。

宮崎合宿は２４日までを予定。メジャー組では菅野、菊池の両投手が途中合流する見込みとなっている。