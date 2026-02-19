第8節の全試合結果と最新の順位表

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第8節が2月17日と18日に行われた。

FC町田ゼルビアが劇的な勝利で勝点を積み上げた一方、神戸が敗戦を喫したことで上位の並びに変化が生じている。

町田は成都蓉城とホームで対戦し、3-2で勝利した。この結果、町田は勝ち点17で1位となった。ヴィッセル神戸はジョホールとアウェーで対戦したが、0-1で敗戦。神戸は勝ち点16で2位、サンフレッチェ広島はFCソウルとのアウェー戦に臨み、2-2で引き分け勝ち点15で3位となっている。

4位から9位までのゾーンでは、ブリーラムが上海申花に2-0で勝利し、4位となった。メルボルン・シティは江原と0-0で引き分け5位。ジョホールは神戸に1-0で勝利した結果、勝ち点11で6位となった。韓国勢のFCソウルは7位、江原は8位、蔚山が9位と続いている。

下位3チームは中国勢となっており、町田に敗れた成都蓉城が10位、上海申花が11位、上海海港は未勝利で終え勝ち点4で12位となった。SNSでは「日本勢が強すぎる」「圧倒的」「少し枠を増やしてもらえないものかね」「国ごとにグラデーションになってる」などコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）