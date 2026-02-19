山形県寒河江市で18日、男性が包丁のようなものを持った2人組の男から現金80万円を奪われる強盗事件が発生しました。警察が犯人の行方を追っています。



古川真斗記者「寒河江市内です。市内各地では至る所で警察による検問が行われています」



18日午前10時半ごろ、寒河江市柴橋に住む50代の公務員の男性が自宅を出たところ、2人組の男から呼び止められて包丁のようなものを突き付けられ、現金80万円を奪われました。その後、男性は車を出すよう脅され、2人組を車に乗せて運転。発生から7時間後の午後5時50分ごろ、大江町左沢の楯山公園で解放されました。2人組は車を降りて逃走し、解放された男性も車から降りて周囲に助けを求め、近くにいた人が110番通報しました。男性にけがはないということです。





古川真斗記者「一夜明けた19日、現場では犯行時間に合わせて検問が行われています」男性から現金を奪った2人組の男は現在も逃走中で、逃走手段や経路はわかっていません。2人組はいずれも30代とみられ、身長175センチくらいのやせ型で、上は黒っぽい服に下は青系のジーンズを着て、帽子と白いマスクを着用していたということです。警察は、現場周辺での聞き込みや検問、防犯カメラの解析などを行い犯人の行方を追っています。また、周辺地域の住民らに注意を呼びかけています。