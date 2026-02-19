ミラノ・コルティナ冬季五輪で異色の職業を持つメダリストが目を引く。メダルを獲得した選手には専業スポーツ選手が多い。だが一部の選手はスポーツと仕事を並行して五輪メダルを獲得し注目されている。

男子アルペンスキースーパー大回転で銀メダルを獲得したライアン・コクランシーガル（米国）はスポーツと仕事の2足のわらじを履く代表的な選手だ。コクランシーガルは2022年の北京大会に続き2大会連続で銀メダルを取ったスター選手だ。だがオフシーズンは全く違う姿だ。ESPNによると、コクランシーガルは普段メープルシロップの営業社員として活動する。彼の家族と親戚は米バーモント州リッチモンドでメープルシロップの生産販売業に従事している。1961年から代々続く家業だ。商号は「スロープサイドシロップ」だ。

コクランシーガルは18歳からいとこが運営するメープルシロップ農場と商店を行き来しながら働いた。シーズン中はトレーニングと大会出場のため故郷を離れて過ごす彼が家族とともに時間を過ごす方式だ。コクランシーガルは自身の交流サイト（SNS）にメープルシロップ製品を広報する写真と文をたまに投稿することで知られる。彼は銀メダル獲得後「メープルシロップを食べてがんばった」とジョークを交えて入賞の秘訣を明らかにした。

スキーを始めたのは母親のバーバラの影響だ。2歳でスキーに入門した。バーバラは1972年札幌冬季五輪のアルペンスキースラロームで金メダルを取った米国のスキーレジェンドだ。ワシントン・ポストはコクランシーガルのメダル獲得を伝えながら「（メープル）シロップのように甘いハッピーエンド」として職業を遠回しに表現した。

カーリング混合2人組ミックスダブルで銀メダルを取った米国のコリー・ティーシーの「裏の顔」は環境研究所に勤める正規職研究員だ。下水に混ざった水銀濃度を測定し研究するのが主業務だ。カーリングが人気プロスポーツのように高額の年俸を得られるスポーツではないため安定した職が必要だった。ティーシーのパートナーを務めるコーリー・ドロップキンは不動産仲介士だ。

カーリング大会が開かれない時はミネソタ州北部とウィスコンシン州一帯で不動産仲介業を営む。女子アルペンスキー団体複合銅メダリストのポーラ・モルツァン（米国）は夏にはラフティングのトレーナーに変身する。夫の家業だ。モルツァンは夏にはトレーナーを勤めながら山と渓谷で体力を鍛える。ESPNは「スポーツ選手らはオリンピック競技場の外では平凡でない職業を持つ」と彼らを紹介した。

今大会初の金メダリストで初の3冠王のタイトルを持つアルペンスキーのフラニョ・フォンアルメン（スイス）も普段は別の仕事をする。フォンアルメンは滑降、チーム複合、スーパー大回転で大会初の3冠となる喜びを味わった。フォンアルメンは17歳で父親が急死してから後選手生活を継続するのに困難を経験した。クラウドファンディングで資金を調達して選手生活を続けスイス代表に選抜された。厳しい生活からチームメイトとは違い名門スキースクールでの経験がないフォンアルメンは4年間の大工見習い過程を経て夏は建設現場で働き選手生活を維持しながら五輪3冠の栄誉を得る奇跡を生み出した。

まだメダルを取っていないが特別な職業で関心を引く選手もいる。55歳で米国男子カーリング代表として出場したリッチ・ルオホネンは弁護士だ。ルオホネンの五輪出場ストーリーは感動的だ。初挑戦から38年ぶりに夢をかなえたためだ。1971年生まれの彼は今大会の米国代表チームで最高齢だ。ルオホネンはカーリングの練習とともに個人傷害専門の弁護士の仕事を並行している。専門性を認められてミネソタ州の「今年の弁護士」に6回選定されている。彼は「週に3回は朝5時に起き48キロメートルを運転して練習場でトレーニングする」と明らかにした。