Snow Man佐久間大介、“好き”をガチで楽しむ「メルカードニキ」に 年始はサウナで8セット【コメントあり】
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、20日より全国（一部地域を除く）で放送される「メルカード」新テレビCM「好きがある世界」篇、「好きを楽しむ（売上金が使える）」篇に出演する。「『好き』をガチで楽しむメルカードニキ」として登場し、メインメッセージである「好きを楽しむ。メルカード」を伝えていく。
【写真】カラフルでかわいい！“好き”に囲まれて笑顔の佐久間大介
メルペイは、佐久間の起用理由について「『好き』を楽しむすべての人を応援する『メルカード』の魅力をより多くのお客さまに届けるため、誰よりも「好き」を全力で楽しみ、常にポジティブなエネルギーで周囲を明るくする佐久間大介さんを「メルカード」新CMキャラクターに起用いたしました」とコメント。
撮影現場では、「好き」に囲まれた幻想的なセットの中、佐久間を中心にセリフの言い回しやカメラに映る「メルカード」の傾き具合など、チーム全員で細かな調整を重ねていった。佐久間は、待ち時間にも自ら監督に相談を持ちかけ、早口のセリフを完璧に演じきったときには思わずガッツポーズを見せた。
台の上からジャンプをするシーンでは、最後までノリノリで何度も躍動感あふれるジャンプに挑戦。ブレのない完璧なパフォーマンスを披露し、スタッフから拍手と感嘆の声が上がった。常に明るく振る舞い、一切の妥協がないプロ意識を見せる一方で、共演した猫の茶太郎とのシーンでは積極的にスキンシップを取り、撫でながら優しく声をかけるなど、佐久間の明るく優しい人柄が溢れる現場となった。
メイキングでは、佐久間が猫と触れ合う楽しそうな姿や、常に明るい笑顔で現場を盛り上げながらも、撮影には真剣な表情で臨むプロフェッショナルな一面が楽しめる。
CMの放映を記念し、3月2日〜15日に「メルペイ／メルカード」公式Xのフォロー＆リポストでメルカード×佐久間大介オリジナルQUOカード（1000円分）が抽選で1000人に当たるプレゼントキャンペーンが開催される。
さらに、3月23日〜4月5日には全国8ヶ所にて、さまざまな「好き」を楽しむ佐久間が登場する屋外広告が掲出される。
■佐久間大介インタビュー
―CM撮影を終えての感想を教えてください。
佐久間：今回は「楽しい」とか「好き」をテーマにしたCMになっているんですけど、カラフルでテンションが上がるような撮影だったのですごく楽しかったです！あと、猫ちゃんに会えたのがうれしかったですね。
―新CMのメインメッセージは「好きを楽しむ。メルカード」です。佐久間さんご自身もたくさんの「好き」があるかと思いますが、その中でいま一番、好きが深まっていること、ハマっているものを教えてください。
佐久間：いっぱい「好き」があるからなぁ……（笑）。最近だと、年始に友達と3人でサウナに行って、8セットくらい入りました。1日使ってゆっくりとサウナで1泊するのがすごく好きで、最近特にハマっています。
―最後に、今回のCMで特に注目してほしいシーンや、見どころがあれば教えてください。
佐久間：「メルカード」があるだけでこんなに心がウキウキするんだとか、「メルカリ」ならではのカードの使い方など、今回のCMにはそんなメッセージがいっぱい詰まっていると思います。皆さんの生活にとても潤いを与えてくれると思うので、ぜひ楽しみにしていてください！
