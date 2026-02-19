本田真凜、純白ドレス姿でにっこり「スケートのお衣装に近いので安心感があります」
プロフィギュアスケーターの本田真凜が19日、東京・ZeroBase渋谷で行われたグローバル刃物メーカー・貝印のパーソナルケアブランド「miness」の「miness プチまゆ用」発売記念メディア発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】綺麗すぎる…！真っ白なドレスで登場した本田真凜
本田は純白のドレス姿で登場。「普段、ドレスを着るのはスケートの時ぐらい。今日はスケートのお衣装に近いので安心感があります」と笑顔を見せていた。ブランドではアンバサダーを務めている。「ローンチ当初からアンバサダーを務めさせていただいている。日頃の小さな悩みに寄り添ってくれる、このブランドが大好きです。3年目もブランドの良さを発信できるように頑張っていきたい」と笑顔でブランド愛を語っていた。
貝印は、2024年3月にパーソナルケアブランド「miness」をローンチ。3月に新商品「minessプチまゆ用」を発売する。同所では20日からPOPUPも開催する。
