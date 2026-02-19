元仮面ライダー俳優・君嶋麻耶、“難関”国家資格取得を報告「すごーい！」「多彩すぎる」 合格率は14.54パーセント
俳優の君嶋麻耶（38）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。令和7年度行政書士試験に合格したことを報告した。
【写真】「すごーい！」「多彩すぎる」合格証を手に行政書士試験合格を報告した君嶋麻耶
君嶋は「合格」とひと言つづり、「行政書士試験合格証」と記された証書を手にした写真を公開。ハッシュタグで「#行政書士 #行政書士試験 #資格 #資格試験」などと添えた。
令和7年度行政書士試験の合格率は受験申込者数6万3845人に対し合格者は7292人で、合格率は14.54パーセントと発表されている。
君嶋の突然の“報告”に、ファンからは「え、なになに、凄いじゃん」「すごーい！おめでとーう!!」「この試験すごく難しいって聞いた、凄い!!」「流石です！」「努力されたのはもちろんだけど多彩すぎる」「めちゃくちゃかっこいい」「素晴らしいっ」など、驚きとともに称賛する声が寄せられている。
君嶋は2010年9月から放送されたテレビ朝日『仮面ライダーオーズ／OOO』で後藤慎太郎／仮面ライダーバース役を務めた。
