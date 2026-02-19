本田真凜、上手にスキー滑れずガックリ できない自分を受け入れられずリベンジ誓う「機会があればまた練習したい」
プロフィギュアスケーターの本田真凜が19日、東京・ZeroBase渋谷で行われたグローバル刃物メーカー・貝印のパーソナルケアブランド「miness」の「miness プチまゆ用」発売記念メディア発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】綺麗すぎる…！真っ白なドレスで登場した本田真凜
イベントにかけて、最近の眉をひそめるようなピンチを語ることに。本田は「先日、人生で初めてスキーをしまして。『スケートをしている人はスキーが滑れる』みたいなことをよくスケート仲間から聞いていて。ただ現役時代は怪我をするから禁止事項の1つだったんですけど（引退して）初めてスキーをすることができた」と明かすが「全くできなくて！本当にできなくて。今、テレビで冬季のいろんなスポーツを見ているので、モチベーションをすごく高く持ちながらやったんですけど…」と苦笑いで告白した。
理由も説明。「スケート靴のエッジがすごく長くなったような感覚で。感覚が近いからこそ何もできなくて…。止まり方がわからなかった。（リフト券は）5時間コースを買ったんですけど、15分くらいで返しちゃいました。もう危ないと思って。怪我する未来が見えたので、怪我する前にやめようと思って。それぐらいちょっと才能がなかったです」とぶっちゃけ。「スキーって下りだけですよね？」と確認するほどスキーに対する知識がないが「いつか機会があればまた練習したいなと思います。私、いろんなスポーツをやってきたんですけど、スポーツでできないことがあまりなくて。兄弟の中でも最初から結構器用にこなせるタイプだった。自分の出来なさが受け入れられなくて…。なのでいつか何かで挑戦できたらうれしいなと思います」とリベンジを誓っていた。
貝印は、2024年3月にパーソナルケアブランド「miness」をローンチ。3月に新商品「minessプチまゆ用」を発売する。同所では20日からPOPUPも開催する。
