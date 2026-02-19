松本まりか主演『元科捜研の主婦』ゲストに工藤美桜＆紺野まひるら テレ東が一挙解禁
テレビ東京は19日、松本まりか主演、横山裕共演のドラマ9『元科捜研の主婦』（毎週金曜 後9：00〜）の第7〜9話に登場するゲストを一挙解禁した。工藤美桜や紺野まひるらゲストが出演する。
【場面写真】取り調べ姿もカッコいい！捜査する横山裕
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
20年前の誘拐事件と倉田（大内リオン）の恋人が見る悪夢の真相に科学の力で迫る第7話（27日放送）では、倉田の恋人で「蓮沼水産」令嬢・蓮沼真実子を工藤美桜、「蓮沼水産」の元専務・福田耕造を橋本じゅん、生花店店主・出口彩花を徳永えりが演じる。
さらに道彦の兄・修一（戸次重幸）の死の真相が明らかになる第8話（3月6日放送）と最終話の第9話（3月13日放送）では、7年前の殺人事件の犯人であり拘置所内で自殺をした松井直也を笠原秀幸、松井直也の妻・松井美里を紺野まひる、松井直也の元同僚であり、元科捜研職員でもある手塚達郎を尾上寛之が演じる。
