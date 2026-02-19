お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が19日、インスタグラムを更新。NHK・Eテレの教育エンターテインメント「おかあさんといっしょ」（月〜土曜午前7時45分）で7年にわたり初代「体操のお姉さん」を務めた秋元杏月の卒業に思いをつづった。

幼い娘を育てる1児の母でもあるバービーは「体操のお姉さん・あづきお姉さん卒業発表翌日...今朝のカラダダンダン体操泣けたわあ〜」と、同番組を視聴しながら涙した写真を複数アップ。「こんなにもあづきお姉さんのことを愛していたなんて」と自身の感情に驚きつつ「体操のお姉さんやってくれてありがとう！」と感謝をつづり、ハッシュタグで「#こんなに泣いたの光GENJIの解散以来」と記した。

秋元は18日、都内の同局で会見。「この7年間、本当に幸せな日々でした」と感謝し「ずっとこの場所でお友だちと遊んでいたいなと思う瞬間も何度もありましたが、『おかあさんといっしょ』という場所にいられる時間は限りあるもの。受け取ったバトンをいつかつなぐ時がくると考えた時に、今が自分の中でベストタイミングだなと思いました。悔いなくやりきったという気持ちが芽生えたので、卒業を決意しました」と笑顔で心境を語った。

4月からは新しく「おどりのお姉さん」としてアンジェが加入し、第13代体操のお兄さんの佐久本和夢とコンビを組む。沖縄生まれの大学4年生で、3月に卒業見込み。2歳からクラシックバレエを始め、中学、高校、大学でジャズダンスやコンテンポラリーダンスなど幅広いダンスを学んでいる。