「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）

阪神のイーストン・ルーカス投手が今キャンプ２度目のライブＢＰ登板。安定した制球力を見せ、内角への変化球で梅野のバットをへし折るシーンもあった。

前回と違い、前に置かれていたネットを外して臨んだマウンド。伏見、嶋村、梅野、前川を相手に次々とストライクを投げ込んだ。スライダー、チェンジアップ、カットボールなど変化球をコーナーに投げ分けられる制球力を披露し、ストレートも低めに集めた。特に右打者・伏見には意識的に攻めていることが見受けられるシーンもあった。梅野に対しても内角スライダーでバットを折った。

スカイＡのキャンプ中継で解説を務めた福留孝介氏は「今のシーンを見ると曲がりが遅いのかなという印象」と評した。さらに「コントロールという面では心配なさそう。狙ったところにしっかり投げてる」と評し、「右のインサイドにも角度つけて投げられている」と分析した。

イニング間を想定して休憩を挟んだ二巡目もコントロールが大きく乱れるシーンはほとんどなく、捕手が構えたところにボールを集めた左腕。終了後には捕手とグータッチをかわし、安藤コーチと笑みを浮かべながら投球を振り返った。宜野座のスタンドからは大きな拍手が送られた。

１３日のライブＢＰでは打者５人に対して計２６球を投じ、安打性は１本。最速１４９キロで空振りを奪うシーンもあった。