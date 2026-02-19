Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内で「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に登壇し、推し活ライフについて語った。

昨今拡大中の「推し活市場」を応援する同カード。自身の最近の推しは「姪っ子」という。「欲しいって言われてない物を勝手に買っていってすぐにあげちゃう。ロケで地方に行ってお土産とかを買ってあげたり、この前だと小さい子でも安全に走れる自転車を買ったり」と溺愛中。癒やしの存在で「姪っ子は僕に会うとめちゃくちゃ照れるんです。僕のことをアイドルとして認識しているので。一緒に写真撮ろうよって言うというと照れたり」と成長を見守っている。

これから突き詰めたい好きなことは「サウナ」とした。「リフレッシュになるなと思っていて、年始も親友2人を連れてサウナ旅行に行きました。隙間時間で急きょ誘ったりして、友達が行けなかったら一人で行ったりします」と明かした。

自身もファンから推される存在。ファンの関係性について「支えですね。僕たちSnow Manはファンからすると僕たちが支えだと言うんですけど、ファンに支えられている僕たちなのでお互い支え合っている感じですね」とかみしめていた。