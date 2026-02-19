Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内で「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に登壇し、推し活ライフについて語った。

昨今拡大中の「推し活市場」を応援する同カード。アニメオタクを公言する佐久間は、会見に私物の「メルカード」を持参して登場。自身も推し活費用は惜しまないタイプで「推し活って生活費なんですよ。だからしょうがない。おなかがすいたらご飯を買うのと一緒。光熱費の中に何で推し活費って入ってないんだろうって思います」とマシンガントークを展開。

推し活をする中で予期せぬ出費は付き物。自身もよく経験しているようで「ははは」と心当たりがある様子。共感の笑みを浮かべ「うれしい悲鳴ってそのことですよね。欲しいけど『それ前に似たやつ買ったな』とかとかあります。僕は買っちゃいます。（感覚は）暗いから電気付けると一緒なので」と推し活の沼について力説した。

最近の推し活における購入品は、好きなアニメのフィギュアという。「かわいくてしょうがないです。予約してから1年後に届いたりするんですけど、忘れた頃に届くプレゼントなので」とニヤリ。ペットの猫たちも推し活グッツを歓迎しているようで「猫ちゃん達が新しい嫁（新入りのフィギュア）にあいさつにくるんです」と、好きであふれた私生活を語った。

CMキャラクターに就任した佐久間が出演する新CMは、20日から全国放送される。「僕自身もメルカードを使ったりしている中で、お互いに愛を送りあっている感覚もしますし、推し活をしている人みんなにこういう健康的なこともあるんだよと。みんなにより楽しんで推し活をしてもらいです」とし「推している方も推されている方も、それが推し活になっていることを分かってもらいたいです」と呼びかけた。