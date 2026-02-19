『かっこいい犬種』５選 スタイリッシュなわんこの特徴とは

一般的に「かっこいい」「スタイリッシュ」と言われる犬種は、以下の特徴を持つことが多いです。

顔立ちが鋭く強面 スタイルが良く凛々しい立ち姿 ワイルドさ、または優雅さがある 賢く指示されたことを正確にこなす

上記の特徴に複数当てはまる犬種は、一般的に「かっこいい」と言われる傾向にあります。

では、「かっこいい」と言われるのは具体的にどのような犬種なのでしょうか。それぞれの性格も解説します。

1.ジャーマン・シェパード・ドッグ

ジャーマン・シェパード・ドッグは、世界的にも警察犬や軍用犬、麻薬探知犬などさまざまな職業犬として活躍する犬種です。知能の高さはもちろん、見た目のワイルドさとスタイリッシュさも「かっこいい」と称される理由でしょう。

「かっこいい」と言われる反面、「怖そう」と思われがちなシェパードですが、実は信頼する家族や飼い主に対しては甘えん坊な一面を見せることも多い犬種です。愛情表現や表情も豊かなので、海外では家庭犬としても人気があります。

2.ドーベルマン

ドーベルマンも警察犬や軍用犬として活躍することの多い犬種です。スタイリッシュで筋肉質な見た目から、「かっこいい」というイメージと同時に、「怖そう」という印象を持たれることも少なくありません。

実際の性格は、警戒心が強く縄張り意識も強いため、簡単に心を許してくれる犬種とは言い難いでしょう。しかし、一度信頼を得ると、甘えん坊でコミュニケーションをとることを好む犬種なので、非常に忠誠心が高く愛情深いワンコへと育ちます。

3.シベリアン・ハスキー

シベリアン・ハスキーは、オオカミのようなワイルドな見た目が特徴的で、その見た目のかっこよさから「かっこいい犬種」の代表的存在として紹介されることも多い犬種です。

しかし、実際の性格は、とても陽気で甘えん坊です。エネルギッシュで好奇心旺盛なので、遊ぶことも大好きで、社交的な性格の犬が多い傾向にあります。それゆえに「番犬はできない犬種」とも言われています。

4.アラスカン・マラミュート

アラスカン・マラミュートもシベリアン・ハスキーと同様にオオカミのような見た目をしていますが、シベリアン・ハスキーよりも一回り大きな体格をしています。

こちらも強面なかっこいいイメージとは裏腹に、とても人懐っこく愛情深い犬種です。社交的で友好的な性格なので、知り合いの犬や人を見かけると、大喜びで駆け寄っていくわんこも多くいます。

5.ボルゾイ

まるでモデルのような見た目と優雅さを持ち合わせるボルゾイは、ワイルド系ではなくスタイリッシュ系のかっこよさを持つ犬種です。猟犬に特化している犬種で、特に視覚に優れており、走るスピードも非常に速いことで知られています。

そんなボルゾイは、基本的に穏やかで愛情深い性格です。しかし、臆病な一面もあるため、不安や恐怖から興奮してしまうと、途端にパニックに陥り、猛スピードで走り回る危険もある点は注意が必要でしょう。

小さい頃から社会化を行い、飼い主の指示にはどのような状況でも従えるようにしつけを徹底しておくことが重要です。

まとめ

いかがでしたか。今回ご紹介した犬種以外にも「サルーキ」や「ダルメシアン」「ワイマラナー」「ボーダーコリー」など、かっこいい犬種はたくさん存在します。気になる方は、ぜひさまざまな犬種の特徴を調べてみてくださいね！