大きめサイズでたっぷり収納できる！使い勝手抜群な100均の優秀引き出し
商品情報
商品名：スタッキング卓上小物収納（1引出し）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：23cm×17cm×10cm
耐荷重：2kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480641614
大容量サイズでたっぷり収納できる！ダイソーの『スタッキング卓上小物収納（1引出し）』
収納グッズの種類がとにかく豊富なダイソー。中でも透明の収納ケースは、中身が見やすいので使い勝手が良いですよね。
ですが、ダイソーの透明のケースはまだまだ小さいサイズのものが多いイメージ。もう少しサイズが大きいものがあればいいなと思っていたところ、ダイソーで良い商品を見つけました！
今回ご紹介するのは、こちらの『スタッキング卓上小物収納（1引出し）』。引き出しタイプの、ワイドサイズの卓上小物入れです。
価格は550円（税込）と、ややお高めですが購入してみました。筆者が訪れた店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。
サイズは23cm×17cm×10cmと奥行があり、たっぷり入ります。
筆者は薬箱代わりに使ってみましたが、必要な薬や絆創膏などをしっかり収納することができました。
100均でおなじみの整理カップを使って内部を仕切っていますが、これがまた便利！細かいものをしっかりと仕分けできて、ごちゃつきません。
積み重ねられるから効率よく収納できる！
上下に溝と突起があるので、スタッキングすることができます。
ただし、重過ぎるものを入れる際には注意が必要です。耐荷重は2kgとなっています。
ちなみに、推し活グッズコーナーに並んでいる店舗もあったので、例えばぬいぐるみやマスコットなどを並べるのにも最適です。
引き出しが透明で中身が見えるので、ディスプレイのようにグッズを並べて魅せる収納にもおすすめですよ。
今回はダイソーの『スタッキング卓上小物収納（1引出し）』をご紹介しました。
大きめサイズの引き出しをお探しの方、透明の収納ケースでたっぷり収納できるものをお探しの方に特におすすめです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。