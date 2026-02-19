「ヤエチカ」ランキング5位 ヤエチカ開業当時からの重鎮 朝昼夜と楽しめる歴史ある居酒屋の多彩な料理
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号のヤエチカグルメベスト5特集で、5位だった『やえす初藤』を紹介します。
食事もお酒も朝昼夜楽しめる地下街のオアシス
60年前のヤエチカ開業時からある重鎮といえばここ。創業はその前の昭和20年代という歴史ある居酒屋だ。店内は木の温かみを感じるホッと寛げる雰囲気で、1日中お客さんで賑わっている。
それも当然、朝は7時の開店時から行列ができる定食が大人気、昼はお得なランチもあるし、しかも朝から一献楽しめるんだからここはもうパラダイス！
お刺身五点盛り（2人前）1300円、アボカドウニマヨネーズ焼き800円
『やえす初藤』（奥）お刺身五点盛り（2人前） 1300円、（手前）アボカドウニマヨネーズ焼き 800円 ウニマヨネーズで焼いたアボカドなど洋風な味も。旬魚の刺身は肉厚
つまみは豊洲直送の旬魚の刺身をはじめ、サクサクのゴボウチップスなど和洋中と多彩に揃う。目指すは「大箱の小料理屋」。手間暇かけた美味と明るいおもてなしでいつ訪れても温かく迎え入れてくれる。
『やえす初藤』
［店名］『やえす初藤』
［住所］外堀地下3番通り
［電話］03-3275-1676
［営業時間］7時〜22時（金：〜22時半、土日祝：〜21時半）
［休日］施設に準ずる
［交通］八重洲地下中央口から徒歩2分
※画像ギャラリーでは、車麩入りのモツ煮込みの画像がご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／菜々山いく子
2026年1月号