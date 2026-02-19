「流石は御曹司！www」令和ロマン・松井ケムリ、親からもらったお菓子に反響！ 「親からのMEGUMI」
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさんは2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。“親からもらった”高級感あふれる差し入れの写真を公開しました。
ファンからは「松井家にとっては金箔なんて、ふりかけみたいなもんですもんね」「親からのMEGUMI」「どんな味だったんですか？」「めっちゃ豪華、豊臣秀吉カステラやん」「金箔が貼られたカステラを初めて見ました笑。凄すぎます」「流石は御曹司！www」など、驚きの声が多数寄せられました。
【写真】松井ケムリ、“親からもらった”高級感あふれる菓子
「豊臣秀吉カステラやん」松井さんは「親からもらったカステラに金箔のってた！！ラッキー！！」とつづり、1枚の写真を公開。キラキラと輝く金箔がぜいたくに敷き詰められたカステラが写っており、なんともゴージャスな一品です。松井さんの父が大和証券の副会長であることがたびたび話題になりますが、今回の高級感あふれる差し入れにも注目が集まり、記事執筆時点で8万件以上の「いいね！」が集まっています。
「探偵!ナイトスクープの新探偵に」仕事関連の投稿も多い松井さんは、2025年9月29日に「この度、探偵!ナイトスクープの新探偵に任命されました！！！」と報告し、1枚の写真を公開しました。写真には、自身が写るポスターを笑顔で指さす姿が。うれしさがあふれる表情から、気合が伝わってきます。今後の活躍も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)